Путин поздравил НПП "КлАСС" с 35-летием

Президент отметил роль предприятия в увеличении боевой мощи российских войск

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу и ветеранам научно-производственного предприятия (НПП) "КлАСС" по случаю 35-летия, отметив его значимую роль в наращивании боевой мощи отечественных вооруженных сил.

"Все эти годы ваше предприятие динамично развивается, играет значимую роль в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности страны, в наращивании боевой мощи отечественных вооруженных сил", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил неустанный труд нескольких поколений талантливых ученых, конструкторов, инженеров и рабочих, благодаря которым были воплощены в жизнь смелые новаторские идеи, разработаны и запущены в производство уникальные образцы средств индивидуальной бронезащиты.

Глава государства выразил уверенность, что нынешний коллектив предприятия будет и впредь достойно решать поставленные задачи на благо России, сохраняя и развивая замечательные традиции своих предшественников.

"Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - заключил он.