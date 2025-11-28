Ветврачи Москвы призвали сразу доставлять собак в клинику при признаках отравления

В пресс-службе комитета ветеринарии столицы подчеркнули, что счет может идти на минуты

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Собаку при первых же признаках отравления необходимо срочно доставить в любую ближайшую ветеринарную клинику, для спасения животного счет идет на минуты, напомнили ТАСС в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

В некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что в московском районе Тушино якобы появились догхантеры. В публикациях утверждается, что одна из собак породы хаски погибла от отравления, однако жертв может быть больше.

"При признаках отравления нужно незамедлительно доставить животное в клинику. Счет может идти на минуты, даже не на часы. Необходимо обратиться в любую ближайшую ветклинику. В Москве много ветклиник, которые работают круглосуточно", - сказали в комитете.

В пресс-службе добавили, что среди государственных клиник, в частности, круглосуточный прием животных ведется на Мосветстанции по адресу: ул. Юннатов, д. 16А. Животное с отравлением в госветклинику не поступало, уточнили в комитете.