Всеволода Шиловского похоронят 30 ноября

Собеседник ТАСС отметил, что кладбище, где пройдет захоронение артиста, еще не выбрано

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Похороны народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского состоятся 30 ноября после гражданской панихиды в московском театре-студии его имени. Об этом сообщили ТАСС в театре.

"Похороны пройдут 30 ноября", - сказал собеседник агентства, отметив, что кладбище, где пройдет захоронение артиста, еще не выбрано.

Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Причиной смерти, как сообщили ТАСС в его театре-студии, стало онкологическое заболевание.