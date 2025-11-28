Детский омбудсмен Подмосковья поддержала идею блокировки Roblox

Около 1 тыс. фактов мошенничества в компьютерных играх зафиксировано с начала года, при этом наибольшее число таких случаев приходится на игровую платформу Roblox

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддержала идею блокировки игровой платформы Roblox, подчеркнув, что в ней нет для детей "ничего хорошего".

"Госдума может рассмотреть вопрос о блокировке Roblox, если подтвердится связь игры с преступлениями. Я бы заблокировала эту заразу даже, если не подтвердится. Ничего хорошего там для детей нет", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили о случаях буллинга и аморальных действий в отношении несовершеннолетних пользователей игр на Roblox. В свою очередь в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ отмечали, что около 1 тыс. фактов мошенничества в компьютерных играх зафиксировано с начала года, при этом наибольшее число таких случаев приходится на игровую платформу Roblox.

Roblox - одна из крупнейших онлайн-платформ мира с аудиторией более 600 млн пользователей.