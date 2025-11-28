В Смоленской области возрождают олимпиаду "Умники и умницы" для школьников

Она направлена на выявление у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности

СМОЛЕНСК, 28 ноября. /ТАСС/ Губернатор Смоленской области Василий Анохин объявил о возрождении в регионе интеллектуальной олимпиады для школьников "Умники и умницы земли Смоленской". Об этом он сообщил в своем канале Max.

"Умники и умницы Смоленщины вновь выйдут на дорожки интеллектуальной игры. Возрождаем в регионе олимпиаду для школьников "Умники и умницы земли Смоленской". Ученики 10-х классов продемонстрируют свои знания, эрудицию и ораторское мастерство, а также поборются за путевку на игру федерального уровня", - сообщил Анохин.

Как отметил глава региона, олимпиада направлена на выявление у школьников творческих способностей и интереса к научной деятельности, а также на поддержку талантливой молодежи. Организаторами олимпиады выступят Министерство образования и науки Смоленской области и "Лицей им. Кирилла и Мефодия".

Состязание пройдет в три этапа. Первый, отборочный тур, будет включать написание эссе в очном формате. На промежуточном этапе участникам предстоит ораторское выступление на заданную тему и импровизированный ответ на вопрос. Полуфинал и финал традиционно пройдет в телевизионном формате.

"Победители получат право представлять Смоленскую область в телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников "Умницы и умники" в Москве. Регистрация уже стартовала на сайте регионального центра "Смоленский Олимп". Приглашаю наших талантливых ребят к участию!" - подчеркнул Анохин.