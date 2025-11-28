В Новосибирской области обсуждают возможность создания центра адаптации мигрантов

Власти региона уже обратились к представителям духовенства для установления связей с мигрантским сообществом

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где работает 90 тыс. трудовых мигрантов, рассматривают возможность создания центра по адаптации мигрантов, аналогичного ранее открытым Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) в пилотном формате в ряде регионов России. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин.

В этом году в России заработали пять адаптационных центров для мигрантов. Руководитель ФАДН Игорь Баринов заявлял журналистам, что в первых адаптационных центрах специалисты оценят, насколько курсы будут восприниматься мигрантами, влияют ли эти занятия на них, на самом ли деле это позволить снизить напряжение в среде мигрантов.

"Есть пилотные проекты ФАДН в нескольких регионах. Созданы центры по социально-культурной адаптации мигрантов. Мы тоже обсуждали перспективу создания такого центра у нас. У нас уже очень много наработок есть в различных структурах. Высшие учебные заведения как минимум обучают русскому языку, принимают тесты на знания русского языка", - сказал он.

Бурдин уточнил, что регион готов участвовать в федеральном конкурсе на открытие такого центра. Он пояснил, что министерство региональной политики стремится через работодателей и миграционную службу устанавливать контакт с теми предприятиями, учреждениями, где трудится большое количество мигрантов. "Читаем им лекции и действительно мы понимаем, что сегодня есть такая потребность, и причем эта потребность есть не только у мигрантов, но и у наших жителей. Мы же хотим чтобы люди приехавшие из другого государства соблюдали нормы общественного поведения. Поэтому мы над этим вопросом работаем сегодня, думаем, как нам эффективнее выстроить эту работу", - сказал он.

Также власти региона обратились к представителям духовенства для установления связей с мигрантским сообществом. "Мы знаем, что у нас есть и мусульманские мечети, есть и другие конфессии, куда приходят люди той религии, которую они представляют. И мы через лидеров духовных также находим вот эти дорожки для того, чтобы провести с ними мероприятие по адаптации", - пояснил он.

Ранее руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций рассказал о посещении "Хилокского гетто" - микрорайона на окраине Новосибирска, "где живут мигранты". Слуцкий отметил низкий уровень санитарии, "хамство, аморальное поведение", которые наблюдаются там. В микрорайоне находится Хилокский рынок - один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Жители стабильно жалуются на антисанитарию, мешающий транзитный проезд фур, отсутствие инфраструктуры, проблемы с водой и транспортом.