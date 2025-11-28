Кузнецова призвала создать ресурсный медицинский центр в Донбассе и Новороссии

По словам вице-спикера Госдумы, он поможет решить вопросы с кадрами в регионах

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Ресурсный медицинский центр необходимо создать в Донбассе и Новороссии для решения кадрового вопроса. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время визита в ДНР.

"Есть хорошая научная школа, есть крутая команда. Что надо делать? Нужно поддержать и формировать ресурсный центр. Сейчас по всему будут Донбассу, по Новороссии строиться новые медицинские центры, реабилитационные центры, детские поликлиники, больницы и прочее. Кадры где брать? <…> Нужно сюда вкладывать, нужно приглашать специалистов, подключать в Федеральный центр Минздрав России и формировать здесь ресурсный центр по подготовке специалистов, центр компетенций", - сказала она в видео, опубликованном в Telegram-канале главы ДНР Дениса Пушилина.

Помимо этого, Кузнецова отметила, что также необходимо в последующем создавать условия, чтобы специалисты оставались в регионе.