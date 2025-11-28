В Сургуте перевели все школы на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Ограничения ввели с 29 ноября по 5 декабря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноября. /ТАСС/. Ученики всех школ Сургута - крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа - переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

"В Сургуте связи с превышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом (в сравнении с прошлым аналогичным периодом) с 29 ноября по 5 декабря (включительно) учащиеся 1-8 классов общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования переводятся на обучение с применением дистанционных технологий (за исключением индивидуальных занятий)", - сказано в сообщении.

В этот период также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с участием детей от 3 до 17 лет на территории города, отметили в администрации.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе за неделю с 17 по 23 ноября зарегистрировано 120 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза выше уровня предыдущей недели, когда было зарегистрировано 79 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения. 1,1 млн югорчан, или 64,7% от населения региона, уже привились от гриппа, в том числе свыше 313,8 тыс. детей и 4,1 тыс. беременных.