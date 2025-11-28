В Петербурге полиция проверила нелегальное жилье на бывшем заводе "Треугольник"

В заброшенных корпусах обосновались мигранты, проживавшие без договоров аренды, а некоторые и без надлежащих документов миграционного контроля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Полиция провела крупный рейд на территории бывшего завода "Треугольник" в Санкт-Петербурге, где были подпольно обустроены помещения, в которых проживали в том числе нелегальные мигранты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Заброшенные корпуса завода давно превратились в своеобразный "подпольный" лофт, где собственники помещений переоборудовали площади в десятки мини-студий, каждая - за собственной металлической дверью, как ячейки огромного муравейника. Именно здесь обосновались мигранты, проживавшие без договоров аренды, а некоторые и без надлежащих документов миграционного контроля", - рассказали в пресс-службе.

За ночь полицейские при поддержке сотрудников ФСО проверили законность пребывания в стране около 100 человек, среди них оказались 25 иностранных граждан. Нарушения миграционного законодательства выявили у пятерых из них. Нарушителей доставили в отдел полиции для составления протоколов, по которым они в ближайшее время будут депортированы.

В отдельных комнатах полицейские обнаружили курительные смеси неустановленного происхождения, их направили на экспертизу.