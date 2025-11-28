В Петербурге завершили восстановление тепломагистрали после прорыва

Подача горячего водоснабжения и отопления близлежащих зданий возобновлена в полном объеме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Энергетики завершили работы после прорыва тепломагистрали на проспекте Большевиков в Петербурге, в результате чего была подтоплена автомобильная парковка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"В нормативный срок специалисты "Теплосети" завершили работы по замене ненадежного участка теплопровода диаметром 1 200 мм, проходящего сквозь неподвижную опору по адресу: пр. Большевиков, 24/1. В рамках работ силами двух бригад службы ремонтов было заменено 8,6 м трубопроводов и сильфонный компенсатор для компенсации теплового расширения трубопровода. Заполнение труб теплоносителем завершено. Циркуляция запущена", - рассказали в пресс-службе.

После завершения ремонта будут проведены все необходимые диагностические работы. Подача горячего водоснабжения и отопления близлежащих зданий восстановлены в полном объеме.

Как ранее сообщал ТАСС, подача горячего водоснабжения в более чем 100 домов и отопления в несколько сотен близлежащих зданий на время устранения дефекта были ограничены.

Теплосеть, на которой образовался дефект, была введена в эксплуатацию в 1980 году. В первом полугодии 2026 года начнется полная замена 5 км трубопроводов, включая участок с выявленными недостатками. На реконструкцию из бюджетных средств будет потрачено 6,3 млрд рублей. Перед началом следующего отопительного сезона на участке будет смонтирована временная сеть, которая обеспечит стабильное теплоснабжение до окончания реконструкции в 2027 году.