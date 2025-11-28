Медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставником

Главное условие - медучреждение должно участвовать в программе ОМС, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для прохождения программы наставничества. Главное условие - медучреждение должно участвовать в программе ОМС, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) на встрече со студентами Казанского государственного медицинского университета (КГМУ).

"Выбрать место после выпуска для работы с наставником можно самостоятельно. Главное, чтобы это был государственный сектор здравоохранения. Соответственно, это госклиники - федеральные, региональные, даже муниципальные. Либо коммерческие клиники, которые работают в рамках ОМС", - сказал Леонов.

Он также отметил, что программу наставничества можно будет проходить в разных клиниках - "полгода в одной, полгода в другой, например". "На работе с наставником, как и везде, положена заработная плата, а сам наставник получит за это надбавку", - добавил депутат.

Вместе с тем Леонов подчеркнул, что наставничество не является обязательным. "Наставничество - это никакое не распределение, никакая не отработка. Главная цель наставничества - помочь студентам перенять опыт старших коллег. Длиться оно будет не более трех лет. А точный срок зависит от специальности молодого врача. Для фармацевтов и стоматологов наставничество и вовсе не предусмотрено", - заключил парламентарий.

Закон о закреплении кадров в медицине

С 1 марта 2026 года поступать в ординатуру (послевузовское обучение для получения узкой врачебной специальности) на бюджетное место можно будет только с условием заключения целевого договора с медучреждением, где человек потом должен будет работать, в противном случае вуз имеет право отчислить ординатора или перевести его на платную форму. В случае несоблюдения условий одной из сторон в качестве мер будут наложены штрафы в двукратном размере компенсации, также студенту необходимо будет оплатить сумму в размере не менее года обучения.

Закон также вводит новый этап в карьере врача - наставничество сроком до трех лет. Оно касается всех выпускников медвузов (тех, кто прошел специалитет или ординатуру), впервые прошедших первичную аккредитацию. Она необходима всем выпускникам, чтобы иметь право работать врачом. Наставничество должно проходить в медучреждениях, участвующих в системе ОМС. С учетом срока вступления закона в силу впервые такие изменения затронут тех, кто сейчас учится на шестом курсе или проходит ординатуру.