В Смоленской области восстановили электроснабжение после снегопада

Специалисты ведут работы над схемой электроснабжения, убирают деревья, нависающие над проводами после таяния снега

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение восстановили в Смоленской области, где ранее из-за сильного снегопада без света остались около 9,6 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Повреждения в сетях, обеспечивающих электроснабжение населенных пунктов, устранены. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. Энергетики в приоритетном порядке отрабатывают индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ, которые поступают через электронные сервисы компании", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты восстанавливают нормальную схему электроснабжения, убирают деревья, нависающие над проводами после таяния снега. В работах задействовали 109 бригад филиалов "Смоленскэнерго", "Брянскэнерго", "Орелэнерго", "Нижновэнерго", "Липецкэнерго", "Калугаэнерго", "Тулэнерго", "Рязаньэнерго" и подрядных организаций.

Энергетики осмотрели более 1 тыс. км проводов на 121 линии электропередачи, устранили 66 обрывов, сняли или обрезали 238 деревьев. В районах Смоленской области работали передвижные временные пункты по работе с потребителями.