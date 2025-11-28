Долина не пришла на оглашение приговора по делу о мошенничестве с ее квартирой

Лариса Долина © Алена Бжахова/ ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Балашихинский городской суд Московской области огласит приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве на 317 миллионов рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, певица на заседание не явилась.

Ранее в суде ее представитель попросила о проведении процесса в закрытом режиме, мотивируя просьбу тем, что во время предварительного следствия Долиной и ей угрожали убийством. По словам представителя, по данному факту было возбуждено уголовное дело, но оно приостановлено, так как следствию не удалось вычислить угрожавших ей и певице. Ходатайство было удовлетворено, и судебный процесс прошел в закрытом от журналистов и слушателей режиме.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой обмана. Его карта была одной из тех, на которую певица переводила деньги. По словам фигуранта, об обмане певицы он ничего не знал, денег не получал, оформил карту по просьбе друга и стал так называемым дроппером - человеком, сознательно или случайно предоставившим банковские реквизиты мошенникам для проведения незаконных операций.

Как стало известно в суде, Каменецкий и Леонтьев ранее неоднократно были судимы, в том числе за разбой и вымогательство. Представитель гособвинения попросил приговорить всех четверых обвиняемых в мошенничестве на сроки от 6 лет до 9,5 года лишения свободы. Обвинение также попросило об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора. Прения прошли в отсутствие потерпевшей Долиной.

Она в ходе разбирательства только однажды приняла в нем участие, приехав на микроавтобусе к запасному входу в Хамовнический суд Москвы, не предназначенному для прохода граждан. Оттуда по видеосвязи она дала показания.