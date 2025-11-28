ВККС представила к награде судей, пострадавших при ударе БПЛА в Белгороде

Орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени наградили зампредседателя суда Светлану Фролову и судью Андрея Куриленко

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ решила представить к награде судей Октябрьского районного суда Белгорода, пострадавших при атаке беспилотников на здание суда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания коллегии.

"Представить к награждению орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени заместителя председателя суда Светлану Фролову и судью Андрея Куриленко", - сказал глава ВККС Николай Тимошин.

Коллегия отметила, что во время атаки беспилотников один из них влетел в кабинет Фроловой, которая находилась на рабочем месте и сильно пострадала. На помощь ей пришел Куриленко, который оказал первую помощь и помог пострадавшей покинуть здание суда.