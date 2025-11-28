В Белгородской области по нацпроекту завершили капремонт 7 дорог в 5 муниципалитетах

На реализацию работ было дополнительно выделено 1 млрд рублей

БЕЛГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Белгородской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" провело капитальный ремонт 7 дорог в 5 муниципалитетах региона. На реализацию работ было дополнительно выделено 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства области.

"Во второй половине 2025 года правительство РФ выделило нам дополнительно 1 млрд рублей на ремонт дорог. Все работы в полном объеме выполнены. Это 7 участков дорог в 5 муниципалитетах - Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Красненский и Красногвардейский", - сказал губернатор региона Вячеслав Гладков, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что основная часть работ по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", запланированных в Белгородской области на 2025 год, была завершена досрочно. В частности, в нормативное состояние приведен 61 объект региональных и муниципальных дорог общей протяженностью более 150 км. На данные цели было выделено порядка 3 млрд рублей.

"Дополнительная федеральная помощь позволила обновить еще более 30 км дорожного полотна в Белгородской области. Финансирование также было осуществлено в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни", - добавили в пресс-службе.