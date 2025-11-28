ВЦИОМ: 86% россиян считают материнство трудной работой

Среди респондентов 39% уверены, что быть матерью сегодня сложнее, чем 20 лет назад

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Быть матерью в современном обществе стало сложнее, чем 20 лет назад, считают 39% россиян. Об этом говорится в данных опроса АЦ ВЦИОМ, приуроченного ко Дню матери.

По данным исследования, 86% россиян считают материнство трудной работой, при этом 28% опрошенных полагают, что сейчас матерям живется легче, чем 20 лет назад, а еще 23% считают, что за прошедшие годы ситуация существенно не изменилась. Чаще всего о росте нагрузки говорят представители старших поколений (48%), тогда как молодые респонденты нередко оценивают ее как менее обременительную (44%).

Аналитический центр отмечает, что образ матери для россиян остается символом эмоциональной близости: среди самых распространенных ассоциаций - "нежность", "счастье", "тепло", "ласка", "любовь".

Однако отношение к материнству как жизненной роли оказалось неоднозначным. 48% россиян считают его предназначением женщины, тогда как 46% видят в нем личный выбор. Старшие поколения чаще придерживаются первой точки зрения (71%), тогда как молодежь склоняется к пониманию материнства как осознанного решения (73%).

"Материнство становится не просто семейной ролью, а сложным многомерным явлением, функционирующим в условиях высокой неопределенности и множества усложняющихся требований", - отмечает эксперт АЦ ВЦИОМ Татьяна Смак.

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" провели 2 ноября 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.