Путин присвоил звание Героя РФ жителю Приморья посмертно

Алдар Домбаев командовал штурмовой группой и организовал отражение нескольких атак противника на направлении Клещеевки

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно гвардии лейтенанту 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Алдару Домбаеву. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

"Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно гвардии лейтенанту 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Алдару Домбаеву", - говорится в сообщении.

Алдар Домбаев командовал штурмовой группой, он организовал отражение нескольких атак противника на направлении Клещеевки. Лично прикрывал эвакуацию раненых товарищей. После двух ранений не покинул позиции и продолжил управлять боем. В ходе очередного минометного обстрела Алдар Домбаев был смертельно ранен. По словам сослуживцев, он мужественно выполнил долг десантника, прикрытая своих боевых товарищей.