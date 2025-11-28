Собянин открыл уникальный центр разработки видеоигр, анимации и медиатехнологий

Мэр отметил важность создания отечественных видеоигр

Первая Московская международная неделя видеоигр © Эмиль Вильданов/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь нового Креативного кластера Сколково - Московский кластер видеоигр и анимации.

"В Москве очень большой потенциал для создания собственной индустрии видеоигр. Поэтому мы вместе с вами <...> создали такой центр производства видеоигр, по сути дела - центр московской видеоиндустрии. И здесь есть все первоклассное - инфраструктура, хороший налоговый режим, и это только первый шаг создания центра, первый этап", - сказал мэр на открытии Московского кластера видеоигр и анимации.

Он отметил, что на втором этапе будет запущено "еще больше 70 тыс. кв м [площадей], это будут медиацентры, это будет центр анимации".

"И эта синергия видеоигр, анимации, медиа создаст, конечно, уникальный хаб, который будет конкурентным не только в России, безусловно, но и в мире. Я думаю, таких центров в мире не так много, так что я надеюсь на совместную творческую работу, на хороший прорыв видеоиндустрии, и в целом, чтобы мы все больше и больше на рынке замещали отечественными продуктами, это очень важно", - отметил Собянин.

По словам мэра, "нравится нам это или нет, хотим мы этого или не хотим, мы все больше и больше погружаемся в виртуальную реальность, все больше и больше молодых людей увлекается видеоиграми, анимацией, видеоконтентом. <...> Это такой технологический прогресс, и этого не избежать".

Мэр также отметил важность создания отечественных видеоигр, так как они во многом влияют, в том числе, на формирование социальных навыков. Открытие кластера, по словам Собянина, станет хорошим прорывом для видеоиндустрии и для того, чтобы замещать на рынке зарубежный контент. "Я хотел поблагодарить вас за ваши усилия в этой работе. Это такая конкурентная, сложная среда, но у московских производителей видеоигр это получается, так что вы молодцы. Но не надо стоять на месте, надо двигаться вперед", - сказал мэр.

О кластере

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, Московский кластер видеоигр и анимации - уникальное пространство, объединяющее полный цикл разработки игрового и анимационного контента с поддержкой на всех этапах создания и выхода на отечественный и международный рынки. Открытие кластера видеоигр и анимации стало центральным событием первой Московской международной недели видеоигр, которая проходит в столице.

Решение о создании Креативного кластера Сколково было принято по результатам диалога с представителями отрасли. Кластер призван стать первой в мире экосистемой полного цикла разработки анимационного, видеоигрового и медиа продуктов, привлекающей основных игроков индустрии - студии, издателей, инвесторов, медиа и учебные заведения. Для этого площадка будет оборудована всей необходимой профильной инфраструктурой, а ее резиденты получат доступ к полному комплексу мер финансовой и нефинансовой поддержки.

Кластер видеоигр и анимации - первая очередь Креативного кластера Сколково. В его составе три корпуса общей площадью 55 тыс. кв.м с инфраструктурой полного цикла для разработчиков видеоигр и анимации. В кластере установлен самый большой в России медиаэкран площадью порядка 800 кв.м. Он расположен по всему периметру атриума, сохраняя панорамный обзор и естественное освещение.

По итогам конкурсного отбора резидентами кластера видеоигр и анимации стала 41 компания - 33 видеоигровые и 8 анимационных студий. В их числе - ведущие российские разработчики видеоигр Game Art Pioneers, WATT Studio, Geeky House, BlackCaviar Games, Terrabyte Games, а также анимационные студии "Аэроплан", ЯРКО, Platoshkaи другие. Партнерами кластера являются 24 компании - лидеры российской видеоигровой и IT-индустрии. Среди них - "Сбер", VK, МТС, Институт развития интернета и другие крупные холдинги, обеспечивающие технологическую поддержку и экспертизу инновационных проектов резидентов.

Преференции для резидентов

Резиденты кластера могут воспользоваться льготами фонда "Сколково". Среди них - нулевая ставка налогов на прибыль и имущество (в течение 10 лет), освобождение от уплаты НДС (кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в Россию), 100%-е возмещение таможенных пошлин на товары для исследовательской деятельности.

Резиденты кластера получат помощь в международном продвижении их продуктов, в том числе на ключевых фестивалях. В 2026 году планируется организация бизнес-миссий в Китай, Индонезию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вторую очередь креативного кластера Сколково планируется открыть в 2026 году - объект общей площадью 74 тыс. кв.м будет включать специализированную инфраструктуру для компаний - разработчиков технологических решений в сфере медиа и анимации (центр обработки данных, зону тестирования оборудования, студию виртуального продакшена), а также офисы для размещения стартапов и профильных компаний. В результате совокупная площадь Креативного кластера достигнет 129 тыс. кв.м.