В Свердловской области создали почти 13 тыс. вакансий для бойцов СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Около 13 тыс. вакансий для трудоустройства участников специальной военной операции (СВО) после их возвращения с фронта создано в Свердловской области, более 1 тыс. предприятий готовы принимать их на работу. Об этом на форуме стратегического развития "Города России: технологии лидерства" в Екатеринбурге заявил заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

"У нас в Свердловской области сформированы и постоянно актуализируются реестры предприятий, готовых трудоустроить участников СВО и членов их семей. 1 065 предприятий в нашем реестре по состоянию на вчерашний день, 12 988 вакансий ждут бойцов, когда они будут возвращаться. Экономика Свердловской области будет готова [к этому], мы постараемся сделать так, чтобы каждый был обеспечен работой", - сказал Козлов, подчеркнув, что за каждым вернувшимся с передовой закрепляется куратор, сопровождающий весь процесс трудоустройства.

Он добавил, что у бойцов есть интерес к получению дополнительного образования и профессиональной переподготовки, и для его удовлетворения власти работают с двумя вузами региона для создания соответствующих образовательных программ. В регионе также действует программа подготовки участников СВО к работе в сфере государственного и муниципального управления "Управленческие кадры Урала". В данный момент по программе 30 человек проходят практические занятия, несколько участников спецоперации уже возглавляют свердловские муниципалитеты.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что созданная межведомственная группа ежедневно ведет прием участников спецоперации и членов их семей, принимает звонки на горячую линию, с 2023 года в городе работает совет вдов и волонтерский центр "Мы рядом", помогающий самим воинам и их семьям в бытовых вопросах. "Для нас, как для муниципальной власти, очень важно, чтобы Екатеринбург являлся частью новой реальности, был адаптирован и комфортен абсолютно для всех, включая тех, кто, защищая Родину, потерял часть здоровья и ограничен в физических возможностях", - подчеркнул Орлов. Мэр добавил, что в 2026 году посвященные СВО площадки появятся на таких общегородских мероприятиях, как Ночь музыки, День города и Ночь музеев.

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходит в Екатеринбурге 27-28 ноября. Участниками станут более чем 250 городов России и стран СНГ. Кроме того, на форуме впервые пройдет выставка технологий и решений, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры. Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, центр стратегических разработок и союз российских городов, под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги и Всероссийской организации местного самоуправления. ТАСС - генеральный информационный партнер.