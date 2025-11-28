ФСБ в Челябинской области выявила разглашение гостайны адвокатом

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области выявили адвоката, который разгласил доверенную ему государственную тайну в области юстиции. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"УФСБ России по Челябинской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность адвоката Адвокатской палаты Челябинской области, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение сведений, составляющих государственную тайну)", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что сотрудниками УФСБ было установлено, что адвокат с мая по август текущего года получил доступ к государственной тайне в области юстиции. Представляя интересы своего доверителя, разгласил эту тайну, содержащую секретные сведения.

По информации управления, на основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Челябинской области в отношении лица возбуждено уголовное дело.

В УФСБ напомнили, что за подобные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.