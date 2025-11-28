В Москве в 2026 году благоустроят свыше 3,5 тыс. объектов

В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что планируется комплексное благоустройство порядка 570 городских улиц

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. Городских объектов благоустроят в Москве в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В соответствии с планами, утвержденными [мэром Москвы] Сергеем Собяниным, ключевыми проектами создание качественной городской среды в 2026 г. станут: комплексное благоустройство порядка 570 городских улиц, в том числе вылетных магистралей шоссе Энтузиастов и проспекта Мира с Ярославским шоссе; ремонт и благоустройство 7 набережных; реабилитация и благоустройство 11 общественных пространств, парковых и озелененных территорий, включая музей-заповедник "Коломенское", Парк Горького, "Сокольники и ОК "Лужники" (очередные этапы работ), территории Мневниковской поймы и Гребного канала в Крылатском (первые этапы работ); благоустройство свыше 2 тыс. дворов и иных территорий в жилых кварталах и более 80 знаковых объектов; благоустройство территорий, прилегающих к 42 транспортным объектам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего планируется благоустроить свыше 3,5 тыс. различных городских объектов.