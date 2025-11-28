Росздравнадзор приостановил использование партии имплантируемого геля Long

При этом в реестре медицинских изделий регистрационное удостоверение не отозвано

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Росздравнадзор временно остановил применение партии гетерогенного имплантируемого геля "Сферогель Long" в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан. Это следует из приказа ведомства, документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения <…> в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан и на основании заключения ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора сообщает о приостановлении применения медицинского изделия: "Композиция гетерогенного имплантируемого геля Сферо®ГЕЛЬ по ТУ 9398-001-54969743-2006", вариант исполнения: III. LONG; партии: КЗ 120325, дата производства 03.2025, срок годности 03.2027, производства АО "БИОМИР сервис", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13033 от 16.08.2023, на основании приказа Росздравнадзора", - следует из документа.

При этом в реестре медицинских изделий регистрационное удостоверение не отозвано. Приостановлена лишь одна из партий Сферогеля в варианте Long, которая может угрожать здоровью населения РФ. Прочие партии на данный момент не попали под запрет на реализацию от Росздравнадзора.

Имплантируемый гель применяется в ортопедии и гинекологии, включая эстетические показания.