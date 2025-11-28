На проспекте Мира установят огромных светящихся медведей

Многометровая композиция "Полярные медведи" украшает Москву с 2019 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Установку световой инсталляции "Полярные медведи" начали на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают работы по украшению столицы к новогодним и рождественским праздникам. Традиционно установим по всему городу световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. Сегодня приступили к монтажу одной из самых популярных новогодних композиций "Полярные медведи". Традиционно ее разместим на проспекте Мира недалеко от Ростокинского акведука, реконструкцию которого провели в этом году", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

Отмечается, что многометровая композиция "Полярные медведи" украшает Москву с 2019 года. Она состоит из огромной фигуры медведицы с медвежатами, ее дополняют световые ели. Общая длина инсталляции - 330 м.

"В новом сезоне фигуры медвежат изменят положение. Кроме того, обновили хвойные - теперь они практически неотличимы от настоящих елей. Для украшения Москвы к Новому году и Рождеству применяем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - добавили в комплексе.

Там заверили, что в столице используют уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.