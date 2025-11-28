ГД до конца года обсудит учет срока службы добровольцем в пенсии за выслугу

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин направил законопроект в профильный комитет Госдумы по обороне

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект о зачислении в стаж периода пребывания в добровольческих формированиях при назначении пенсии за выслугу лет. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Законопроект планируем рассмотреть до конца текущей сессии", - сказал Володин журналистам.

Он направил законопроект в профильный комитет Госдумы по обороне. "Решение вопросов социальной поддержки наших бойцов и их семей, донастройка системы норм в этом направлении - приоритет для депутатов", - отметил председатель Госдумы.

Документ был инициирован правительством РФ по поручению президента Владимира Путина. Предлагается при назначении пенсий сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП засчитывать в стаж периоды пребывания в добровольческих формированиях. Право на пенсию они смогут получить при выслуге 20 лет и более с учетом службы в добровольческом формировании.

Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2026 года. Лица, исключенные из добровольческих формирований до вступления в силу закона, смогут обратиться с заявлением о назначении им пенсии либо о пересмотре размера пенсии со дня вступления в силу данного закона.

"В ходе специальной военной операции добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений ВС РФ обеспечивают безопасность страны и ее граждан в борьбе с киевскими неонацистами. Те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения. Поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях", - подчеркнул Володин.