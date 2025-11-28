Глава Сбербанка Греф стал почетным гражданином Крыма

Соответствующее решение было принято депутатами на заседании регионального парламента

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Звание "Почетный гражданин Республики Крым" присвоено председателю правления Сбербанка Герману Грефу. Соответствующее решение было принято депутатами на заседании регионального парламента 28 ноября, передает корреспондент ТАСС.

"Внесено постановление главой Республики Крым Сергеем Аксеновым "О присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым" за значительный вклад в развитие банковской системы, личные заслуги в социально-экономическом развитии Республики Крым и активную благотворительную деятельность Грефу Герману Оскаровичу". За годы своего руководства [Сбербанком] он сумел превратить самый консервативный банк в стране в современную клиентоориентированную кредитную организацию. Не оценить вклад Германа Оскаровича в комплексное развитие Республики Крым: сегодня у нас функционирует 28 отделений Сбербанка, 215 банкоматов. Это позволило повысить доступность, скорость и качество услуг для населения, позитивно повлияло на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы в республике", - сказал председатель парламента региона Владимир Константинов.

Решение принято единогласно. Константинов отметил работу банка в социальной сфере Крыма: ремонт и реконструкция объектов, создание общественных пространств и другое.