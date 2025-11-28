В Москве в 2025 году благоустроили более 3,7 тыс. городских объектов

Свыше 70% проектов было реализовано за пределами центра в рамках программы "Мой район"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 3,7 тыс. городских объектов благоустроили в Москве в 2025 году, преимущественно работы прошли за пределами центра. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Президиум правительства Москвы рассмотрел отчет об итогах реализации программы комплексного благоустройства в 2025 году и задачах на 2026 год. Как сообщил в своем докладе заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, в 2025 году работы по благоустройству охватили более 3,7 тыс. различных городских объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свыше 70% проектов было реализовано за пределами центра в рамках программы "Мой район". Одновременно был выполнен ряд крупных проектов благоустройства знаковых городских территорий.

"Подводя итоги обсуждения, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Москва занимает лидирующую позицию по индексу качества городской среды среди городов России и является мировым лидером по темпам улучшения городской среды", - добавили в мэрии.