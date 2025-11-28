Кузнецова: семьи из других стран переезжают в РФ из-за близких им ценностей

По словам омбудсмена, так происходит, несмотря на то, что в России есть "нерешенные вопросы"

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Многодетные семьи из других стран выбирают Россию для жизни, потому что находят в РФ близкие им ценности. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время визита в ДНР.

"Вот сегодня у нас есть наша сильная сторона - это, безусловно, наша армия, это наши силы, наши герои, наши ценности. И именно это вызывает большую симпатию вообще по всему нашему внешнему периметру. И к нам семьи приезжают", - сказала Кузнецова в видео, опубликованном в Telegram-канале главы ДНР Дениса Пушилина.

Она отметила, что так происходит, несмотря на то, что в России есть "нерешенные вопросы". "То есть в нашу страну, где нерешенные вопросы есть, страну, которая ведет специальную военную операцию, между прочим, приезжают семьи и дети, потому что им здесь безопаснее", - сказала она.

Кузнецова напомнила, что недавно за помощью в получении гражданства обращалась семья из Франции, в которой родился 10-й ребенок.