В Омске открыли центр высокотехнологичного протезирования для ветеранов СВО

Комплексная программа включает диагностику, подготовку к протезированию, индивидуальное изготовление протезов, психологическую поддержку и лечебную физкультуру

© Алексей Жуков/ ТАСС

ОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех", государственный фонд "Защитники Отечества" и правительство Омской области открыли Центр высокотехнологичного протезирования. В новом филиале Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО, входит в Ростех) созданы современные условия для комплексной реабилитации пациентов, в том числе ветеранов СВО, передает корреспондент ТАСС.

В торжественном открытии центра протезирования приняли участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, губернатор Омской области Виталий Хоценко, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и генеральный директор ЦИТО Виктор Спектор.

"Сегодня мы торжественно открыли Центр высокотехнологичного протезирования и реабилитации. Здесь специалисты будут производить функциональные протезы нижних и верхних конечностей, в том числе спортивные протезы для наших героев. Получить возможность современного протезирования смогут не только омичи, но и защитники со всей Сибири и Урала. Важно, чтобы высокотехнологичное протезирование, реабилитация, занятия адаптивной физкультурой и спортом были доступны не только в столице, но и в регионах. Такие реабилитационные центры уже создаются, ведущие протезные предприятия открывают филиалы. Наша цель - вернуть человеку возможность жить полноценно там, где его дом, его семья и его будущее", - отметила Цивилева.

В омском филиале ЦИТО будут проходить комплексную реабилитацию пациенты из Омска, Тюмени, Томска и Кургана. В новом здании площадью 1,2 тыс. кв. м разместились протезные мастерские, врачебные кабинеты и просторные залы с современными тренажерами, которые после высокотехнологичного протезирования помогают пройти полный путь восстановления - от первых шагов до возвращения к активной жизни. Комплексная программа включает диагностику, подготовку к протезированию, индивидуальное изготовление протезов, психологическую поддержку и лечебную физкультуру.

Планы по созданию реабилитационного центра в Омске были озвучены в июне 2024 года. Строительство началось по инициативе первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова. Общая сумма инвестиций составила более 400 млн рублей. Финансовую поддержку оказали региональные власти. "Для жителей Сибири и Урала это принципиально новый уровень доступности реабилитации. Мы рассматриваем этот центр как важнейший элемент поддержки наших защитников и всех пациентов, которым требуется специализированное восстановление", - рассказал Хоценко.

"Открытие Центра протезирования в Омске - результат системной и масштабной работы, которая ведется по всей стране по поручению президента России для обеспечения комплексной реабилитации участников СВО, - отметил в свою очередь Чемезов. - Это наш долг перед защитниками страны и одно из приоритетных направлений деятельности Ростеха. Филиалы ЦИТО позволят бойцам с тяжелыми ранениями проходить реабилитацию в своем родном городе и даже заниматься спортом. По нашим данным, более 70% пациентов ЦИТО из числа военнослужащих после протезирования и курса реабилитации включают спорт в свою повседневную жизнь. Они участвуют в соревнованиях, занимают призовые места и достигают новых побед благодаря высокотехнологичным протезам".

В новом центре планируется изготавливать до 700 высокофункциональных протезов в год, включая спортивные. ЦИТО подготовил специалистов по собственным образовательным программам: техников-протезистов и инструкторов ЛФК. В перспективе на базе омской площадки будут готовить протезистов для Сибири и Дальнего Востока.

Как отметила Цивилева, открытие центра - результат плодотворного сотрудничества фонда "Защитники Отечества" с партнерами и поддержки региональных властей. "Благодарю команду Омской области во главе с Виталием Павловичем Хоценко, а также коллектив госкорпорации "Ростех" и Сергея Викторовича Чемезова за ваш вклад в развитие комплексной системы поддержки ветеранов спецоперации и их родных. Уверена, что совместными усилиями мы сможем добиться того, чтобы ветераны СВО могли скорее вернуться к активной жизни", - заключила она.

Центры протезирования

Сегодня Центры высокотехнологичного протезирования уже работают в Москве, Подмосковье, Белгороде, Ижевске и Санкт-Петербурге. Также готовятся к открытию филиалы в Архангельске и Всеволожске Ленинградской области. В следующем году совместно с ФМБА России планируется запуск центров в Мурманске, Ялте, Волгограде, Красноярске и Владивостоке. Всего до 2027 года будет создано 25 филиалов ЦИТО в разных регионах страны с собственным производством протезов полного технологического цикла.

ЦИТО разрабатывает и выпускает более 500 видов медицинской продукции для травматологии и ортопедии. С 2022 года пациенты получили порядка 7 тыс. протезов, более 30% из которых - биоэлектрические, оснащены микропроцессорным управлением. Специалисты ЦИТО постоянно изучают опыт пациентов, совершенствуют продукцию, проводят опытно-конструкторские работы и сотрудничают с ведущими медицинскими учреждениями России.