В Новосибирской области создадут стандарт работы патриотических клубов

Он будет включать требования к тому, какими знаниями по истории России и практическими навыками должен обладать каждый воспитанник объединения

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство региональной политики Новосибирской области до конца года планирует разработать стандарт работы патриотических клубов по аналогии с нормами ГТО. Об этом сообщил министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин.

"У нас есть нормы ГТО. Мы там четко знаем, если ты мальчик или девочка, в таком возрасте ты должен столько-то раз подтянуться, столько-то раз отжаться, с такой-то скоростью пробежать за такое-то время. Там все понятно. Так вот, мы решили примерно такой же подход к военно-патриотическим клубам применить. Сделать стандарт по направлению", - сказал он.

Сейчас в регионе насчитывается свыше 600 таких клубов. Бурдин уточнил, что разработку стандарта планируется завершить до конца года, а утвердить уже в 2026 году. Он будет включать требования к тому, какими знаниями по истории страны и практическими навыками должен обладать каждый воспитанник такого клуба. По словами министра, сейчас для включения в стандарт рассматриваются навыки первой помощи, стрельбы и управления БПЛА. "Мы определили несколько таких, по нашему мнению, ключевых направлений, в каком возрасте ребенок, каким уровнем в каждом направлении знаний, навыков и компетенций должен обладать", - пояснил он.

После разработки стандарта министерство планирует оцифровать деятельность клубов, действующих на территории региона, и объединить информацию о них на цифровой платформе. По словам Бурдина, это нужно, чтобы проанализировать занятость подростков. По итогам этой работы власти планируют выйти на создание единого военно-патриотического центра, который будет управлять деятельностью клубов по области так, чтобы каждый ребенок был охвачен.