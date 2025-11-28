В ДНР планируют создать более 400 современных общественных объектов

Работы проводят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

МАРИУПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Более 400 современных общественных пространств планируют создать в ДНР до 2030 года, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Благоустроим каждый муниципалитет региона. За 2023 и 2024 годы в республике обустроено 35 общественных территорий. В текущем году к ним прибавится еще 48 объектов. До 2030 года в наших населенных пунктах будет создано более 400 новых современных общественных пространств", - заявил глава ДНР.

Сейчас уже облагорожены общественные пространства в Шахтерске, Снежном, Волновахе, отметил Пушилин. Эти объекты стали победителями восьмого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

"Летний парк в Волновахе, сквер возле памятника Ленину в Шахтерске, центр Снежного уже стали точками притяжения для местных жителей и гостей муниципалитетов", - добавил Денис Пушилин.

Сейчас на финишной прямой два общественных объекта республики - "Центральный" и "Юбилейный" парки в Торезе.

"В центральном парке появились детская зона с безопасным покрытием и качелями, площадка с сухим фонтаном и перголами, памп-трек. Разбит бульвар с новым освещением и удобными лавочками. Осталось уложить оставшуюся часть экодорожек и провести монтаж малых архитектурных форм. В парке "Юбилейный" идет второй этап благоустройства. В 2024 году установили детскую площадку с горками и кольцами для игры в волейбол; в этом - очистили территорию от зарослей, установили лавочки и урны, высадили клены, черемуху и спирею, чтобы озеленить общественное пространство. Сейчас обустраиваем прогулочные зоны, укладываем плитку", - сообщил Денис Пушилин

Работы проводят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".