В Сибири прогнозируют морозы до 30 градусов в выходные

В период низких температур на федеральных трассах ведется постоянное патрулирование

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Похолодание до минус 30 градусов ожидается в трех регионах Западной Сибири в выходные. Об этом сообщили в Сибирском управлении автомобильных дорог.

"Планируя дальние поездки на предстоящие выходные, будьте готовы к резкому похолоданию в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В ночные часы 29 и 30 ноября синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -30 градусов Цельсия и более", - говорится в сообщении.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, столбик термометра опустится ниже 25 градусов, в Горном Алтае - ниже 32. На севере Иркутской области, по данным синоптиков, температура воздуха может достичь минус 40 градусов. В центральных районах Красноярского края ожидается минус 24-28 градусов. Морозы прогнозируются также в республиках Хакасия и Тува.

"Убедитесь в исправности транспортного средства: при малейших сомнениях поездку лучше отложить. Собираясь в дорогу, запаситесь топливом, надежными средствами связи, теплыми вещами и горячим чаем. В период низких температур на федеральных трассах ведется постоянное патрулирование для оперативной помощи водителям. Машины дорожных служб оснащены средствами обогрева, ремонта и буксировки", - напомнили в управлении автомобильных дорог.