Цивилева: новый стандарт протезирования и запуск центров сократил время ожидания

Всего за два года различными техническими средствами реабилитации обеспечены более 3 200 ветеранов СВО

ОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Внедрение нового стандарта комплексной услуги протезирования военнослужащих и развитие сети центров позволило сократить в четыре раза время ожидания начала процедуры. Об этом в ходе запуска Центра высокотехнологичного протезирования в Омске заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Ростех, фонд "Защитники Отечества" и правительство Омской области открыли Центр высокотехнологичного протезирования. В новом филиале Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО, входит в Ростех) созданы современные условия для комплексной реабилитации пациентов, в том числе ветеранов СВО.

"C начала этого года наш фонд совместно с Министерством обороны России разработал и внедрил стандарт комплексной услуги протезирования военнослужащих. Благодаря его внедрению и развитию сети центров реабилитации и протезирования удалось снизить время ожидания начала процедуры в 4 раза. Новому стандарту сейчас соответствуют 36 российских предприятий, где защитникам доступен полный комплекс услуг: реабилитация, протезирование, обучение пользованию протезом", - сказала Цивилева.

Всего за два года различными техническими средствами реабилитации обеспечены более 3 200 ветеранов СВО. Только в прошлом году защитникам предоставлено около 500 спортивных протезов. "Мы делаем все для того, чтобы наши герои получали необходимую помощь в максимально комфортных условиях. Важно, чтобы процесс установки, замены и обслуживания протеза происходил ближе к дому, чтобы защитникам с инвалидностью не приходилось ездить в другие регионы", - указала Цивилева.

Она уточнила, что Омский филиал ЦИТО - уже шестой подобный центр. Для запуска Центра ЦИТО подготовил специалистов по собственным образовательным программам: техников-протезистов и инструкторов ЛФК.

О центрах протезирования

Центры высокотехнологичного протезирования уже работают в Москве, Подмосковье, Белгороде, Ижевске и Санкт-Петербурге. Готовятся к открытию филиалы в Архангельске и Всеволожске Ленинградской области. В 2026 году совместно с ФМБА России планируется запуск центров в Мурманске, Ялте, Волгограде, Красноярске и Владивостоке.

Всего до 2027 года будет создано 25 филиалов в разных регионах страны с собственным производством протезов полного технологического цикла.

В марте 2025 года фонд "Защитники Отечества" совместно с ЦИТО запустили программу спортивной реабилитации на базе горнолыжных курортов Кузбасса. Она дает возможность ветеранам с инвалидностью встать на горные лыжи. Программа готовит инструкторов по зимним видам спорта, которые потом смогут обучать героев в других регионах.