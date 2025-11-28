На Кубани начали прием заявлений на выплаты от пострадавших при атаке ВСУ

Специалисты обследовали более 300 жилых домов

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Власти в Краснодарском крае начали прием заявлений от жителей на оказание им финансовой помощи после атаки, совершенной на территорию региона вооруженными силами Украины в ночь на 25 ноября, обследованы более 300 жилых домов. Об этом журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"Комиссии муниципальных образований продолжают обследовать жилые помещения в селе Кабардинка и Новороссийске для оценки степени повреждений и определения объема необходимой поддержки пострадавшим. В селе Кабардинка обследовано 7 частных домовладений. В Новороссийске осмотрено 275 объектов жилого фонда. В Славянске-на-Кубани работа по оценке ущерба завершена. Комиссии муниципального образования обследовали 18 частных домов. Начат прием заявлений от граждан на получение финансовой помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшим от ЧС будет оказана единовременная материальная помощь в размере 15 675 рублей на человека. За частичную утрату имущества - 78 375 рублей на человека, при полной утрате имущества - 156 750 рублей на человека. Раненым при атаке в случае наступления легкого вреда здоровью будет выплачено единовременное пособие в размере 313,5 тыс. рублей, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью 627 тыс. рублей.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Сообщалось, что ранения, в основном легкие и средние, получили девять человек, восемь из них были госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. По данным оперативного штаба региона, повреждены объекты в нескольких муниципалитетах: Новороссийске, Геленджике, Туапсинском, Динском и Павловском районах, Краснодаре.