В Башкирии 8 тыс. участников СВО и их близких прошли санаторно-курортное лечение

Реабилитационная программа для каждого военнослужащего разрабатывается индивидуально

УФА, 28 ноября. /ТАСС/. Более 8 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей с 2023 года прошли реабилитацию и лечение на базе санаторно-курортных учреждений Башкирии. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"Как сообщила заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская, за весь период действия льготы оздоровление прошли свыше 8 тыс. участников СВО и членов их семей", - говорится в сообщении.

Полянская отметила, что Башкирия занимает лидирующие позиции по числу санаторно-курортных учреждений, предоставляющих услуги участникам специальной военной операции: в 2023 году курс лечения прошли 1 676 человек, в 2024 году - 3,5 тыс., а в 2025 году уже более 3 тыс. участников СВО и членов их семей. "Для реабилитации участников СВО задействованы санатории, обладающие мощной лечебно-диагностической базой и специализирующиеся на различных видах патологий. Реабилитационная программа для каждого участника СВО разрабатывается индивидуально, на основе заключения врача и данных о состоянии здоровья", - рассказала она.

Наиболее востребованными среди обращающихся являются санатории "Янган-Тау", "Ассы", "Танып", "Красноусольск" и "Якты-Куль". Кроме того, ряд учреждений, таких как "Карагай", "Юматово", "Березка" и "Здравница Зауралья", предоставляет возможность оформления санаторно-курортной карты непосредственно на месте.