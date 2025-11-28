Создательницу финансовой пирамиды из Рыбинска приговорили к пяти годам колонии

Из-за махинаций жительницы Ярославской области 25 гражданам причинен ущерб в размере более 27 млн рублей

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Ярославской области/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Суд признал жительницу Рыбинска Ярославской области виновной в мошенничестве на сумму более 27 млн рублей и назначил ей наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима, от действий подсудимой пострадали 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Рыбинский городской суд Ярославской области рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах). <…> С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил исковые заявления потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

Как установлено судом, в 2021-2022 годах фигурантка получала от жителей региона деньги, обещая высокий доход от осуществления инвестиционной и брокерской деятельности. Для создания видимости финансового успеха от вложений она возвращала часть средств клиентам, укрепляя их доверие и привлекая новые вклады. В результате 25 гражданам причинен ущерб в размере более 27 млн рублей.