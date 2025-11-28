Центр "Обнинск тех" запустил более 20 образовательных программ

Число партнеров центра увеличивается ежегодно

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Международный научно-образовательный центр ядерного и смежного образования "Обнинск тех" запустил 21 образовательную программу. Об этом сообщила на V Конгрессе молодых ученых (КМУ) в Сириусе руководитель проекта "Обнинск тех", проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" Анастасия Минина.

"Уже более 5 тыс. студентов приняли участие в наших научно-образовательных мероприятиях проекта ["Обнинск тех"]. Уже 21 программа в портфеле проекта. Мы стараемся избирательно к этому вопросу подходить, - сказала Минина. - В наших программах обязательно должен быть признанный заказчик - как в атомной отрасли, так и других отраслях страны. Конечно, программа должна быть нацелена на международную аудиторию с включением, безусловно, наших студентов".

Как отметила руководитель проекта, число партнеров центра увеличивается ежегодно. В 2024 году проект представили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). "Создаем совместные сетевые образовательные программы с нашими университетами и, конечно, продвигаем их на международный рынок, чтобы ребята могли выбирать как атомные, так и смежные направления и, соответственно, обучаться на них", - добавила Минина.

КМУ в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

