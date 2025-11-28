Картину Веры Рохлиной "Лежащая обнаженная" продали за $230 тыс.

Работа, купленная из частной коллекции в Монако, стала самым дорогим лотом аукциона

Редакция сайта ТАСС

"Лежащая обнаженная", Вера Рохлина © Аукционный дом MacDougall's

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Картина "Лежащая обнаженная" российско-французской художницы Веры Рохлиной (1896-1934) ушла с молотка за £175 тыс. ($230 тыс.). Об этом ТАСС сообщили в лондонском аукционном доме MacDougall's, который специализируется на русской живописи XIX-XX веков.

Стартовая стоимость полотна размером 80x115 см составляла £150 тыс. Работа, купленная из частной коллекции в Монако, стала самым дорогим лотом аукциона, который прошел на французской цифровой площадке Drouot. Еще одна картина Рохлиной "Обнаженная в красном берете у своего туалетного столика" была продана за $107 тыс.

Среди других полотен, реализованных на торгах, выделяются "Поющие русские крестьяне" Филиппа Малявина (1869-1940) и "Пемаянгдзе" из серии "Гималаи" Николая Рериха (1874-1947): они ушли с молотка за $184 тыс. и $144 тыс. соответственно. Большой ажиотаж также вызвали картины Оскара Рабина (1928-2018): "Весна", "Привет из Москвы", "Пейзаж с розовым небом", "Завтрак в лесу", "Русский пейзаж с европейской водкой" и "Инфляция" были проданы в диапазоне от $26 тыс. до $33 тыс.

"Сад в Бухаре" Константина Коровина (1861-1939) был приобретен за $57 тыс., а "Корабль" Ивана Айвазовского (1817-1900) - за $28 тыс. Картины "Русская красота" и "Последнее путешествие" Ильи Глазунова (1930-2017) были куплены за $64 тыс. и $28 тыс., а "Плита" и "Ваза с цветами у окна" Юрия Анненкова (1889-1974) - за $39 тыс. и $13 тыс.