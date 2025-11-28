Песня из "Умки" возглавила список любимых колыбельных россиян

В тройке лидеров также оказались "Спят усталые игрушки" и "Баю-баюшки-баю"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Песня "Ложкой снег мешая" из мультфильма "Умка" стала самой любимой колыбельной россиян в преддверии Дня матери. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного медиахолдингом Rambler&Co совместно с киностудией "Союзмультфильм", которые есть в распоряжении ТАСС.

"В преддверии Дня матери медиахолдинг Rambler&Co совместно с киностудией "Союзмультфильм" провели тематический опрос, с помощью которого узнали мнение россиян о самых популярных родительских образах в анимации и современном материнстве в целом. Участники опроса составили и свой топ колыбельных, который возглавила композиция "Ложкой снег мешая, ночь идет большая" из мультфильма "Умка" - ее выбрали 31% респондентов", - говорится в сообщении.

В тройку лидеров также вошли "Спят усталые игрушки" (26%) и "Баю-баюшки-баю" (20%). Опрос выявил и самые узнаваемые материнские образы отечественной анимации. Чаще всего россияне отмечали сходство со своей мамой у Белой Медведицы - мамы медвежонка Умки (34%). На втором месте оказалась мама Дяди Федора из "Простоквашино" (23%), на третьем - мама-обезьяна из серии мультфильмов "Осторожно, обезьянки!" (21%).

Участники также назвали идеального "маминого помощника". Большинство (61%) отдали предпочтение Коту Матроскину, отметив его "хозяйственность и практичность". Далее следуют Дядя Федор (22%), Львенок из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню" (9%), Заяц из "Ну, погоди!" (5%) и Карлсон (3%). Лучшей парой мультродителей россияне считают маму и папу из "Простоквашино" - за них проголосовали 32%. На втором месте - Ракша и Акела из "Маугли" (24%), на третьем - Заяц и Зайчиха из мультфильма "Мешок яблок" (21%).

Отвечая на вопросы о материнстве, россияне назвали самыми сложными его аспектами необходимость сохранять самообладание в подростковый период (30%) и умение находить ресурс для себя (24%). По оценке участников, мультфильмы прежде всего должны развивать эмоциональный интеллект (44%) и критическое мышление (37%).

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 20 по 25 ноября 2025 года. В нем приняли участие 34 586 интернет-пользователей.