В Московской неделе интерьера и дизайна поучаствуют свыше 1,2 тыс. компаний

Впервые в рамках этого мероприятия на национальных стендах представят свою продукцию Венгрия и Республика Беларусь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. российских и зарубежных компаний примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна. Белоруссия и Венгрия впервые представят свои национальные стенды, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"В VII Московской неделе интерьера и дизайна примут участие более 1,2 тыс. российских и зарубежных компаний. Впервые в рамках этого мероприятия на национальных стендах представят свою продукцию такие страны, как Венгрия и Республика Беларусь, что подчеркивает значимость международного сотрудничества в сфере дизайна и интерьера", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кристины Костромы.

Отмечается, что Белоруссия представит продукцию пяти производителей на национальном стенде "Дом, в котором хочется жить". Венгрия представит свою продукцию на стенде Budapest Boutique. Он познакомит посетителей с продукцией трех дизайнеров из Будапешта.

Кроме того, в рамках мероприятия запланирована деловая программа, в которой примут участие более 200 российских и иностранных спикеров. Зарубежные импортеры мебели и декора проведут встречи с российскими производителями.

Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 11 по 14 декабря на ВДНХ.