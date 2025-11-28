В Сочи обслужили уходившие на запасной аэродром самолеты

Аэропорт работает штатно

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Сочи вернулся к штатному режиму работы после снятия авиационных ограничений, уходившие на запасной аэродром самолеты обслужены, число задержанных рейсов сократилось до девяти, сообщили в пресс-службе аэропорта журналистам.

"Ограничения, вводимые сегодня утром на прием и выпуск воздушных судов, не оказали серьезного влияния на работу воздушной гавани юга. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Все воздушные суда, ушедшие на запасные аэродромы, прибыли в аэропорт Сочи, обслужены и отправлены в города назначения. Задержаны вылеты (более двух часов) девяти рейсов", - сообщили в пресс-службе по состоянию на 13:45 мск.

Там добавили, что авиакомпании должны стабилизировать расписание в течение дня.

Ограничения в Сочи были введены в 05:38 мск в пятницу, сняты в 10:29 мск. Росавиация уточняла, что в период действия ограничений на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли пять самолетов. Выполнение 18 рейсов было задержано.