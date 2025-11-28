В СФ предложили закрепить субсидированные билеты в Калининград за жителями региона

КАЛИНИНГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Сенатор РФ Александр Шендерюк-Жидков предложил закрепить возможность пользоваться субсидированными авиабилетами на калининградском направлении исключительно за жителями региона. Соответствующее письмо сенатор направил в адрес главы российского Минтранса Андрея Никитина.

"Прошу рассмотреть возможность корректировки механизма субсидирования авиаперевозок на калининградском направлении таким образом, чтобы субсидированные билеты предоставлялись исключительно жителям Калининградской области с постоянной регистрацией в регионе, за исключением студентов вузов области", - написал Шендерюк-Жидков.

На совещании с представителями федерального Минтранса и отечественных авиакомпаний 11 ноября сенатор отметил, что предложенное решение по субсидированным авиабилетам позволит устранить конкуренцию жителей Калининградской области с туристами, обеспечить приоритет нуждам полуэксклава РФ, которым является регион, и более эффективно использовать ограниченные бюджетные средства без ущерба для турпотока.

Специальный или "плоский" тариф

Кроме того, сенатор попросил Андрея Никитина рассмотреть вопрос разработки специального, так называемого плоского тарифа, которым также могли бы воспользоваться только жители Калининградской области. "Такие дополнительные возможности только улучшат ситуацию с доступностью области", - отметил Шендерюк-Жидков.

Сенатор предложил установить такой тариф в размере 6,8 тыс. рублей до Москвы, также сделать для калининградцев доступными тарифы до Санкт-Петербурга и по другим ключевым направлениям в течение всего года. Он отметил, что конкуренция между жителями Калининграда и туристами из других регионов за доступные билеты является необоснованной. По данным Минтранса РФ, в 2025 году на субсидирование авиаперевозок по 21 маршруту было выделено 1,4 млрд рублей при ожидаемом объеме перевозок около 400 тыс. пассажиров. При этом законодатель подчеркнул, что полное исчерпание субсидированных квот демонстрирует, что выделяемые средства покрывают потребности лишь частично.

По его словам, если сложить количество пассажиров, которые воспользовались "плоским" тарифом, что составляет примерно 700 тыс. человек, и тех, кто воспользовался авиаперевозками по субсидированным билетам, то есть, около 400 тыс. пассажиров, в результате получается более 1 млн пассажиров. Это "достаточно для удовлетворения потребностей жителей Калининграда", - сообщил Шендерюк-Жидков.

Автоматизированная система продажи билетов

Кроме того, сенатор сообщил об обсуждении с Минтрансом возможности разработки совместно с Минцифры РФ цифрового механизма, который бы обеспечил автоматизированную продажу субсидированных авиабилетов жителям Калининградской области. Создание электронной базы данных жителей региона позволит упростить процедуру покупки авиабилетов, тем самым фактически ликвидировав очереди в кассах.