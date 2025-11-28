В Свердловской области ввели выплату для улучшения жилищных условий педагогам СПО

До этого выплата была доступна только для школьных учителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Свердловские педагоги среднего профессионального образования теперь смогут рассчитывать на государственную поддержку при покупке или улучшении жилья. Ранее эта выплата была доступна только для школьных учителей, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"Наравне со школьными учителями теперь выплату на улучшение жилищных условий могут получить педагоги среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.

Кроме того, программа расширена на большее количество территорий: изначально в программу входили города численностью до 40 тыс. жителей, сейчас верхняя граница повышена до 100 тыс. Благодаря этому программа позволит поддержать учителей из Березовского, Краснотурьинска, Серова, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Полевского, Ревды, Асбеста и Сухого Лога.

В 2026 году на эти выплаты педагогам в бюджете Свердловской области заложено 78 млн рублей, размер выплаты рассчитывается индивидуально в зависимости от стоимости квадратного метра и площади приобретаемого жилья.