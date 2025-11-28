Число субсидируемых в 2026 году авиарейсов из Томска вырастет до 10

ТОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. В программу субсидируемых авиарейсов вошли 10 направлений из Томска на 2026 год. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в своем канале в Мах.

В 2025 году субсидировалось только шесть авиамаршрутов.

"По льготным ценам можно будет приобрести билеты на рейсы до Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Сочи, Тюмени, Улан-Удэ, Нижневартовска, Читы и Иркутска. Все субсидированные рейсы начнут выполняться с 1 января 2026 года", - сообщил Мазур.

Согласно материалам, размещенным на сайте Росавиации, софинансирование по маршрутам составит от 5% до 50%. Максимальный процент будет на направлениях в Иркутск, Нижневартовск, Новосибирск, Тюмень и Сочи.