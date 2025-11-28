В Пермь поступили 59 новых автобусов по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

С учетом новых автобусов количество "гармошек" в Перми достигнет 109 единиц

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. 59 новых автобусов поступили в Пермь в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Часть из них уже вышла на линии, другие приступят к работе до 1 января 2026 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих социальных сетях.

"В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" получили новый транспорт по программе льготного лизинга. Часть автобусов уже вышла на линии, оставшиеся приступят к работе до 1 января следующего года", - сообщил глава региона.

Новую технику в лизинг со скидкой от "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) получили МУП "Пермгорэлектротранс", а также АО "Интранс ПК", ООО "Ярославская транспортная компания - 2" и ИП Миронов Д. В. - всего 59 автобусов разных классов вместимости. 13 автобусов марки "Волгобас" большого класса, полученных "Пермгорэлектротрансом", уже работают на маршрутах №8, 45 и 62. "Интранс ПК" закупил по нацпроекту 19 автобусов большого класса марки "Нефаз", они выйдут на маршруты №51 и 74.

"Ярославская транспортная компания - 2" приобрела автобусы особо большого класса - 18 "гармошек" марки "Лиаз", они выйдут на маршрут №15. С учетом новых автобусов количество "гармошек" в Перми достигнет 109 единиц. Как рассказали в краевом Минтрансе, город займет третье место по их числу после Москвы и Санкт-Петербурга. Еще 11 "Волгобасов" среднего класса получил предприниматель Денис Миронов. Эти автобусы будут обслуживать три маршрута: №38, 75 и 100. Также в декабре 30 автобусов большого класса марки "Лиаз" по нацпроекту получит ООО "Дизель". Они будут обслуживать три городских маршрута: №16, 18 и 77.

Как пояснили в министерстве транспорта Прикамья, несмотря на разный класс вместимости, все автобусы оборудованы по единому стандарту: они низкопольные, что делает их доступными для маломобильных групп населения, оснащены медиапанелями, системой навигационного контроля, аудиоинформатором, датчиками подсчета пассажиропотока и BLE-маячками для оплаты проезда.

"Благодаря федеральной поддержке удалось значительно обновить парк общественного транспорта. Сейчас средний возраст автобусов в краевой столице - менее двух лет. Только за этот год обновили уже 118 машин по нацпроекту, до конца года доведем эту цифру до 150", - отметил в своих социальных сетях губернатор Пермского края.