В Челябинске число аварий с участием электросамокатов снизилось более чем вдвое

Этого удалось достичь благодаря выстраиванию системной работы с операторами кикшеринга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Челябинске снизилось в 2025 году более чем в два раза по сравнению с 2024 годом. Этого удалось достичь благодаря выстраиванию системной работы с операторами кикшеринга, сообщил заместитель главы города Дмитрий Агеев на форуме "Города России: технологии лидерства" в Екатеринбурге.

"Заключили соглашение с операторами кикшеринга и начали системно с ними взаимодействовать, <...> не по принципу "запретить", <...> а по принципу "найти точки соприкосновения" таким образом, чтобы достичь безопасности использования данных средств мобильности. <...> В результате нашего взаимодействия с операторами <...> мы достигли за 2025 год по сравнению с 2024-м снижения аварийности более чем в два раза, с использованием именно СИМ", - сказал он на сессии "Платформенная экономика. "Умные" города - цифровая урбанистика", модератором которой выступила директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.

Кроме того, город не получил - как в некоторых муниципалитетах - взрывного роста СИМ частного характера, добавил он. Агеев пояснил, что частные СИМ достаточно сложно контролировать: даже при наличии номера самоката, систем видеонаблюдения проблематично выявлять конкретных нарушителей и привлекать их к ответственности, с операторами же гораздо проще.

"У нас Единая информационная система, мы ее подглядели у Нижнего Новгорода, <...> мы на карте города Челябинска видим передвижения всех самокатов всех операторов, количество их. Соответственно, можем в следующем году - у нас есть такая идея - <...> их сегрегировать по принципу соблюдения условий заключенных соглашения. То есть соглашение не исполняешь - мы тебе квоту снижаем, исполняешь соглашение - мы восстанавливаем прежнюю либо даже можем добавить количество СИМ. Ну и, соответственно, по принципу движения самоката мы видим, если кто-то из пользователей нарушает правила, мы оператору направляем эту информацию - "пожалуйста, привлеки к пользовательской ответственности в соответствии с пользовательским соглашением - либо за отсутствие спешивания, либо за движение по запрещенной зоне", - сказал он.

Кроме того, в Челябинске внедрение определения зон запрета торговли алкоголем через методы пространственного анализа с интеграцией разнородных данных позволило повысить эффективность контроля соблюдения норм на 50%, рассказал Агеев. При этом разработка цифовой модели алгоритма расчета буферных зон также привела к более оперативному получению представителями бизнеса информации о том, можно ли открыть магазин алкогольной продукции в выбранной точке. Внедрение оказалось выгодным для всех участников процесса, считает Агеев.

О форуме

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходит в Екатеринбурге 27-28 ноября. Участниками стали более 250 городов России и стран СНГ. Кроме того, на форуме впервые проходит выставка технологий и решений, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры. Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, центр стратегических разработок и союз российских городов под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги и Всероссийской организации местного самоуправления. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.