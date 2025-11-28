Статья

Следствие вел, под следствие попал: как связаны судьбы Михаила Волконского и Петра I

Следственные органы появились в России при Петре I — после его Именного указа от 25 июля 1713 года. Тогда первым руководителем следственной канцелярии стал князь Михаил Волконский. Какие дела ему поручили и как судьба князя однажды развернулась на 180 градусов — читайте в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Портрет Петра I, XVIII век © Heritage Art/ Heritage Images via Getty Images

"За неправой суд и преступления"

8 декабря 1717 года Петр I, тогда еще не император, а царь всея Руси, взялся за написание указа. Пером по бумаге он прерывисто начертал:

За неправой суд и преступления бывшей маеор от гвардии Волхонской... завтрашнего числа, то есть в 9 день будет кажнен смертию на болшой площади перед канцеляриями. Сей указ объявлетца для ведения народу

9 декабря 1717 года на Троицкой площади Санкт-Петербурга — тогда это был административный центр города — князь Михаил Волконский предстал перед строем Семеновского и Преображенского полков и был публично казнен, а если точнее — расстрелян, ведь в те времена не уточнялось, какая именно смертная казнь должна быть применена.

Взлет и падение князя Михаила Волконского неразрывно связаны с крупномасштабными махинациями архангелогородской администрации. И для того, чтобы понять, почему сначала ему дали столь почетное звание, а после — прилюдно расстреляли, стоит вглядеться в эту губернию в начале XVIII столетия.

"Ехать ему к Городу Архангелскому"

28 августа 1712 года. Устюжские фискалы (предшественники прокуратуры) подали доношение о бесчинствах подьячих и солдат, а также о потворстве этому со стороны Семена Акишева — местного комиссара. Его еще обвиняли в вымогательстве взяток.

Фискалы написали:

Они, подьячие и солдаты, приехав… и указов соцким не объявя, бьют без милости и тиранскими муками мучат: вешают в дыбы и на козле плетми свинцовыми бьют и огнем стращают. И в церковной трапезе батожьем и на козле бьют ругателски руки и ноги и зубы ломают. И многих жен за власы волочили и нагих девиц водили, также многих жен блудным воровством силно бесчестили

Правительствующий Сенат, получивший доношение, не оставил его без внимания. Уже 20 сентября было принято решение отстранить Семена Акишева от должности и вызвать его на допрос в Москву.

Но Акишев не посчитал приказ нужным к исполнению. В Москву он ехать отказался — мол, им руководит вице-губернатор Алексей Курбатов, а не Сенат. Это был выигрышный ход со стороны комиссара: он рассчитывал на поддержку со стороны Курбатова, которую по итогу и получил. Вице-губернатор вступился за него и отказался высылать комиссара в Сенат.

Проще говоря, бюрократия начала работать против Сената, и обойти ее было крайне сложно. Кого бы они ни посылали в Архангелогородскую губернию для проверки обстоятельств уголовного дела, всех разворачивали.

При этом Акишев был не единственным, кто проводил различные махинации в Архангелогородской губернии. В феврале 1713 года уже самого Петра I известили о незаконной хлебной торговле и неуплате таможенных пошлин обер-комиссаром Дмитрием Соловьевым. Доношение сделал Курбатов, ибо надеялся, что следствие поручат ему самому, но царь всея Руси не вдохновился такой идеей: все-таки Курбатов был всего лишь региональный администратор, да еще и склонный к самоуправлению.

Чтобы решить бюрократическую задачу, а также действительно разобраться с махинациями, Петр I должен был придумать новое решение. Так, 25 июля 1713 года Именным указом он создал первую следственную канцелярию, руководителем которой назначил Михаила Волконского.

"И сие изволь хранить тайно"

Князь Михаил Волконский — выходец из старинного рода. Еще в XVII веке он служил при царском дворе, а после был определен в Семеновскую потешную роту, в составе которой были дети дворян. Позже Волконский получил звание капитана, а в 1713 году стал майором.

Как уже говорилось, в 1713 году Петр I Именным указом назначил Волконского руководителем следственной канцелярии. Князю поручалось: произвести следствие о "худых поступках" архангелогородского обер-комиссара Дмитрия Соловьева, а также расследовать эпизоды о "взятках и других обидах жителям" устюжского комиссара Семена Акишева. Петр Алексеевич добавил:

И буде дойдет кто до пытки, и пытать, не дружа и не мстя никому и не опасаясь в том никово, как честному и доброму человеку надлежит. И как розыскано будет, тогда то розыскное дело и тех, которые тому делу будут виноваты, взять с собою и привесть к нам в Санкт-Питербурх

Стоит отметить, что Волконскому поручалось провести исключительно досудебное разбирательство обвинений против архангелогородских администраторов и доставить дело и обвиняемых в Санкт-Петербург. Также в дополнение указа царя его секретарь — Алексей Макаров — направил Волконскому письмо. Из него следовало, что князю запрещалось предпринимать какие-либо следственные действия против вице-губернатора Курбатова. "И сие изволь хранить тайно", — уточнял Макаров.

"Указу противные дела"

Сначала Волконский расправлялся с поручением достаточно успешно. Он в сжатые сроки и в полном объеме провел расследование дела Акишева — подтвердились вскрытые фискалами эпизоды преступной деятельности комиссара. Акишеву пришлось преобразиться из "хозяина" Устюжского уезда в нарушителя под следствием.

Однако затем направленность следствия изменилась, и успех уже не преследовал Волконского. Все потому, что князю было поручено разобраться не только с Акишевым, но и с Соловьевым. Дело в том, что обер-комиссар Соловьев был ставленником генерал-фельдмаршала Александра Меншикова — одного из ближайших соратников и сподвижников Петра I.

Именно поэтому князь Волконский не горел желанием проявлять излишнее рвение в расследовании махинаций Соловьева. Вместо этого, в угоду Меншикову и вопреки указу Макарова, Волконский взялся за сбор материалов против Курбатова. Так вице-губернатор превратился из инициатора следствия в обвиняемого.

В январе 1714 года царь всея Руси отстранил Алексея Курбатова и на замену на пост вице-губернатора назначил Петра Лодыженского. А Соловьев — напротив, вернулся к исполнению своих обязанностей, хоть и был ранее отстранен.

"Народу чинил великое раззорение"

Враги Волконского не дремали: многие пытались добиться, чтобы руководителя следственной канцелярии самого отдали под следствие. И это произошло. На такой поворот повлияли несколько событий.

Еще в конце 1713 года руководитель фискальной службы Москвы направил Петру I доношение. В нем Волконского обвиняли в "худых и указу противных делах", а именно — во взятках с поморских жителей.

Потом, 21 сентября 1714 года, подметное письмо получил Лодыженский. В нем Волконского снова обвиняли: "Народу чинил великое раззорение и со многих брал взятки". Письмо было направлено в Сенат. И, наконец, Волконского пытался компрометировать Курбатов.

Петр I становился все больше недоволен Волконским и просил его поскорее закончить со следствием. По итогу 17 марта 1715 года царь письмом отозвал князя в Санкт-Петербург.

А чуть меньше чем через год, 27 января 1716 года, Михаила Волконского отдали под следствие — следственной канцелярии гвардии капитана Кошелева и дьяка Воронова. Они же и восстановили расследование дела Соловьева — к тому моменту репутация Меншикова упала в глазах царя.

"Другим не в образец"

Сегодня все еще нет четкого понимания, за какие именно деяния судили Волконского. Однако по косвенным указаниям архивных источников можно предположить, что князя обвиняли в свертывании расследования против Соловьева (нарушении Именного указа от 25 июля 1713 года), в фальсификации дела против Курбатова, а также во взятках с поморских жителей. По итогу Волконского передали кригсрехту — военному суду. И так как он служил в гвардии, судить его должны были офицеры Преображенского и Семеновского полков.

Решение кригсрехта гласило: обвинения по делу о Волконском квалифицировать по статье 27 Артикула воинского в редакции 1715 года (умышленное неисполнение приказа начальника своего). Статья предусматривала единственную санкцию — смертную казнь. Но отметим, что Волконскому также грозила конфискация имущества.

Часто Петр I смягчал приговоры лицам с боевыми заслугами. Но в этот раз помилования не последовало. Царь собственноручно дал указ казнить Волконского. На следующий день Волконский предстал перед полками, которые его судили, и был расстрелян.

В тот же день, 9 декабря 1717 года, царь издал Именной указ об учреждении шести новых следственных канцелярий. Для руководителя каждой из них Петр I дал наказ — первый нормативный акт, в котором закреплялось выделение стадии предварительного расследования в уголовном процессе.

И в нем царь провозгласил:

Ежели ж какая мана, взятки или иная правды лишенная причина сыщетца, то без всякой пощады лишены будете живота и чести, ибо пример видете бывшаго маеора Волконского

Так казнь Волконского стала публичной и показательной мерой. Единственным хоть сколько-то утешительным моментом для опального следователя и его семьи могло стать лишь то, что расстрел в те времена считался наиболее почетной формой смертной казни.

А что касается конфискации имущества — 11 марта 1718 года Петр I указал вернуть матери и вдове Волконского часть недвижимости с оговоркой: "Другим не в образец".

Майя Шкапина