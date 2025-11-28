На Ставрополье медики выходили ребенка весом 480 граммов

Девочку выписали домой с весом 2 528 г и ростом 47 см

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Новорожденную девочку с экстремально низкой массой тела спасли медики Ставропольского краевого клинического перинатального центра. Ребенок родился с весом 480 г, выписали девочку с весом более 2,5 тыс. г, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минздрава.

"В медучреждении выходили малышку, родившуюся на 26-й неделе беременности весом 480 г и ростом 28 см. Со дня своего рождения, девочка была в реанимации. Через неделю ее перевели на следующий этап выхаживания - в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. В нем она пробыла 56 дней, а после - 47 дней лечилась в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что Ставропольский краевой перинатальный центр №1 является перинатальным центром третьего уровня. Оборудование и подготовка специалистов позволяют создавать для новорожденного условия, максимально приближенные к внутриутробным.

"Недоношенные дети требуют постоянного и тщательного наблюдения. Врачи следят за работой легких, уровнем кислорода, внутримозговым кровообращением и проводят регулярные исследования. Своевременная диагностика позволяет предупредить многие осложнения", - цитирует пресс-служба заместителя главврача центра по педиатрической помощи Александра Обедина.

Ребенка выписали домой с весом 2 528 г и ростом 47 см. По данным Минздрава региона, в домашних условиях девочка продолжила набирать вес, научилась переворачиваться и начала уверенно держать голову.