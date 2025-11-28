В Москве началась акция "День без турникетов"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Акция "День без турникетов" началась в Москве. Она продлится до 4 декабря.

Акция направлена на профессиональную ориентацию и содействие трудоустройству молодежи в технологичных отраслях экономики Москвы. Студенты и выпускники имеют возможность познакомиться с реальным производством и актуальными профессиями, а также попасть на стажировку или работу в компании, на чьих экскурсиях побывали.

В зимнем сезоне акции принимают участие 140 столичных производителей. В преддверии Московской недели интерьера и дизайна к акции присоединились производители мебели, декора и товаров для дома.

С момента запуска проекта в нем приняли участие более 440 тыс. человек, порядка 800 компаний стали партнерами. Всего было проведено свыше 7,5 тыс. экскурсий.