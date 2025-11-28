Статья

А дома лучше: почему Москва подходит для молодежи больше городов ЕС?

Москва во многом опережает города Европы — и экспаты это подтверждают. По каким особенностям столицы скучают молодые иммигранты в Мюнхене, Амстердаме и Берлине? И почему Москва так привлекательна для молодежи? Читайте в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Лучший транспорт

"Метро в Москве — оно самое-самое-самое лучшее. Я нигде ничего лучше в плане пунктуальности, частоты и чистоты не видела, — восторгается 25-летняя москвичка Настя, которая уже три с половиной года живет в Мюнхене. — А вот в Мюнхене такого нет: немецкая пунктуальность в плане транспорта отказывает — все опаздывает, и по итогу ты приезжаешь на место на два часа позже".

С ней согласен и Кирилл (30 лет), который переехал в Германию, когда был студентом, и уже шесть лет живет и работает там: "В Москве очень дешевый транспорт, при этом очень хорошая сеть. Молодежь — это часто люди, кто ездит на общественном транспорте". А учитывая то, как трудно получить права в Европе, в отличие от России (в той же Германии, по признанию Кирилла, это дорого и очень долго из-за бюрократии), — важность развитого общественного транспорта ощущается еще сильнее.

Развитая инфраструктура входит в топ-6 факторов привлекательности города для молодежи, отмечает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). Действительно, столица предоставляет одни из самых выгодных транспортных привилегий для студентов в России: учащиеся очной формы могут получить социальную карту москвича, которая дает право на льготный проезд на все виды городского транспорта. А это и метро, и МЦК, и МЦД, и автобусы с трамваями и троллейбусами, и пригородные электрички.

Качественный сервис и бьюти-сфера

Сфера услуг в Европе, по отзывам экспатов, сильно уступает столичной. "До сих пор в Мюнхене я ни разу не стриглась, — рассказала Настя. — Я тут уже три с половиной года, а к парикмахеру хожу в Москве, когда приезжаю навестить семью. Я не хочу отдавать 50 евро за стрижку у неквалифицированного специалиста".

С ней согласна и 20-летняя студентка Мария, которая живет в Амстердаме: "Меня финансово поддерживают родители, но даже так отдавать за ноготочки 60 евро каждые две недели (а это около 6 тыс. рублей) дорого. В Москве поддерживать красоту проще и доступнее".

Доставка и гастрономия

"Помню, как однажды в Москве заказала себе в университет на завтрак сырники за 100 рублей, — делится Настя. — И мне его мгновенно привезли. В Мюнхене это минимум 15 евро, немаленькие деньги для студента".

Мария в свою очередь подмечает, как развита культура ресторанов в Москве: "Там много красивых заведений, очень развита гастрокультура. В Амстердаме не так: приходишь в ресторан, а там никто не вылезает из телефона, посетителям пофиг на все, никто не заморачивается. Это не плохо, просто разные вайбы".

Бренд-шеф Павел Богрянов так отзывается о гастрономической системе столицы: "Тут действительно работают сильные команды, конкуренция серьезная. В ресторанной среде Москвы непродуманным концепциям и проектам очень сложно выживать, поэтому уровень сервиса и еды, которые получает гость, одни из лучших в мире".

И да, во многих городах Европы о сервисах наподобие наших маркетплейсов остается только мечтать: "Я так скучаю по "Озону" и "Вайлдберрис" — у нас такого нет, нельзя заказать что-то для дома и ожидать, что оно придет чуть ли не на следующий день", — с грустью рассказала Настя.

Амбиции и сплоченное комьюнити

Мария говорит прямо: "В Москве люди стремятся, это заложено — Москва-деньги, Москва-успех. И вот этого здесь иногда не хватает — в Амстердаме люди не такие амбициозные, нет в них какого-то стержня и серьезности".

Широкие возможности для карьерного роста, профессиональной самореализации — одна из ключевых ценностей для молодежи, которые определяют, где молодые люди будут строить карьеру и реализовывать долгосрочные жизненные планы, отмечает пресс-служба АСИ. И в Москве все это есть — в рамках проекта "Молодежь Москвы", например, доступны курсы по востребованным профессиям самых разных сфер, от дизайна до IT-специалистов и маркетологов.

Трудно экспатам и выстраивать глубокие дружеские отношения с иностранцами: "Тут сложнее найти настоящих друзей, — делится Настя. — Взять хотя бы то, что в институте студентов постоянно "перемешивают", чтобы с кем-то подружиться, нужно прилагать дополнительные усилия: искать кружки по интересам в интернете или вступать в клубы. А так, как в России, просто сидя за одной партой, не получится".

"Однажды я попросила товарищей забрать меня на моей же машине после операции (есть такое голландское правило, что после этого за руль нельзя), — вспоминает Мария. — До этого я уже помогала моей компании с транспортом: могла перевезти, например, вещи в новый дом. Но вот впервые помощь потребовалась мне, и никто не согласился".

Досуг и возможности

"В Москве больше различных кружков, секций, клубов по интересам, значит, выше шанс найти подходящий и развиваться в том, что интересно молодому москвичу или москвичке", — рассказывает Кирилл.

Настя соглашается: "Такого красивого освещения, ярких площадок и разнообразия мероприятий, как в Москве, я тут никогда не видела".

Сейчас, например, в рамках проекта "Молодежь Москвы" в городе работают три мультиформатных пространства, где можно забронировать бесплатные сервисы. Все площадки работают ежедневно с 10:00 до 20:00. Это и кулинарная студия, и танцевальный зал, и медиастудия. Есть также пространства, оборудованные для прикладного искусства: там есть художественная и дизайн-мастерские, студия звукозаписи и большой многофункциональный зал.

Хорошая медицина

Настя обнаружила: "В Москве врачи проводят более тщательное обследование, всего осмотрят, запишут анализы, досконально изучат. Здесь же, только если ты реально будешь умирать, тебя хорошо так вылечат". Да и попасть к врачу сложно — в Германии это целая история. А вот в Москве такого нет: "Мне очень нравится ДМС. Это мегаклассная штука, которой нету здесь".

Пресс-служба АСИ заявляет, что экология и здравоохранение почти так же важны для молодежи, как и экономические условия: "Москва активно развивает городскую среду, парки, программы оздоровления и доступную медицину, что напрямую влияет на качество жизни. Здесь реализуется множество бесплатных проектов, например, "Мосспорт", программа по поддержке рождаемости, в рамках которой можно бесплатно проверить уровень АМГ (запас яйцеклеток у женщин), павильоны "Здоровая Москва" и многое другое".

Москва — настоящая экосистема

Москва создает для молодежи уникальную среду для образования, карьеры и самореализации: это, помимо прочего, и концентрация ведущих вузов, и большие возможности для карьеры, и бесконечные культурные и общественные мероприятия. "Лидерство Москвы в привлекательности для молодежи — результат последовательной работы по созданию комплексной среды, где экономические возможности тесно переплетены с высоким качеством жизни, развитой инфраструктурой и системной поддержкой инициатив молодых людей. Это ощущение сопричастности и реальной возможности влиять на развитие города. Москва дает молодым людям не просто комфортную среду для жизни, а чувство соавторства, — отмечают в АСИ. — А вот европейские города сделаны для жизни, которая уже состоялась, — для людей, которые знают, кто они, какую карьеру выбрали, какой стиль жизни им нравится".

Мария Богрянова