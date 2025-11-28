В Оренбурге на 50% увеличили количество курсирующих по городу автобусов

Сейчас выход техники составляет от 180 до 200 единиц в день

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Оренбурга увеличили на 50% количество городских автобусов, ежедневно выезжающих на линию, чтобы решить проблемы с общественным транспортом. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий полномочия главы Оренбурга Альберт Юмадилов.

"Сейчас выход техники у нас от 180 до 200 единиц в день, в августе было от 120 до 140. Мы по факту увеличили выход техники на 50%", - сказал он.

При этом Юмадилов отметил, что решить транспортную проблему полностью в городе еще не удалось, жители продолжают выражать недовольство новой транспортной системой и изменением нумерации маршрутов. Власти намерены продолжать увеличивать количество общественного транспорта в Оренбурге за счет автобусов среднего класса. Так, на линию уже вышли 50 таких автобусов, еще 30 приступят к работе через неделю.

"Нужно напитать существующие маршруты транспортом для того, чтобы они работали. Если по нормативу на маршруте должно работать десять, а работает четыре [автобуса], естественно будут жалобы. <…> Как только мы все маршруты заполним транспортом, думаю, что вопрос снимется с повестки", - добавил Юмадилов.

Ранее ТАСС со ссылкой на региональные власти сообщал, что на условиях лизинга для Оренбурга закупят 80 автобусов среднего класса на газомоторном топливе. Такая возможность появилась благодаря федеральному проекту "Развитие общественного транспорта" нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".